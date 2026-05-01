Concert du choeur de l’opéra Angers-Nantes Place de l’Eglise Madame Les Moutiers-en-Retz

Les Moutiers-en-Retz

Concert du choeur de l’opéra Angers-Nantes

Place de l’Eglise Madame Eglise Saint-Pierre Les Moutiers-en-Retz Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-01 21:00:00

fin : 2026-07-01 21:00:00

Date(s) :

2026-07-01

Concert exceptionnel du choeur de l’opéra Angers-Nantes dans le cadre du festival Les Mercredis de Prigny aux Moutiers-en-Retz.

Tout au long de la saison, le Chœur d’Angers Nantes Opéra organise des rencontres, des événements surprises et des concerts gratuits à Nantes, à Angers et dans la région. Les chanteurs permanents du chœur travaillent assidûment sur leur répertoire, l’enrichissant constamment pour le partager avec d’autres chœurs, qu’ils soient professionnels ou amateurs, ainsi qu’avec le public mélomane.

Un siècle d’or de grands chœurs d’opéra italien

Le Chœur d’Angers Nantes Opéra, dirigé par Xavier Ribes, accompagné au piano par Frédéric Jouannais et Hélène Peyrat, vous invite à un voyage musical vibrant, entre ferveur populaire et souffle dramatique.

La puissance du chœur, miroir de l’âme collective

De Verdi à Bellini, de Donizetti à Leoncavallo, les chœurs d’opéra italiens incarnent tour à tour la joie, la révolte, la prière ou la fête. Ce programme d’environ 40 minutes met en lumière ces voix rassemblées qui, dans l’opéra, deviennent un personnage à part entière. Chaque pièce, de “Va, pensiero” à “Fuoco di gioia”, évoque une émotion collective, une mémoire partagée, une intensité bouleversante.

Un rendez-vous lyrique au cœur de l’été

Dans le cadre intime et acoustiquement chaleureux de l’église des Moutiers-en-Retz, ce concert est une invitation à redécouvrir la beauté du chant choral lyrique. Un moment suspendu, entre mer et Méditerranée, où les voix s’élèvent comme un souffle commun, porteur d’histoires d’amour, de guerre et d’espoir. Conclusion

Nos conseils pour assister aux concerts

apportez votre coussin pour être assis confortablement

arrivez en avance pour être bien placé (entrée dans la limite des places disponibles)

si vous venez en voiture, vous pouvez stationner sur les parkings rue des Lutins (prendre la rue entre l’office de tourisme et l’agence postale)

Informations pratiques

une participation libre est demandée (merci de prévoir des espèces)

pas de réservation possible, premiers arrivés, premiers placés !

Le programme complet du festival Les Mercredis de Prigny est à retrouver ici !

Découvrez ici tous les évènements programmés aux Moutiers-en-Retz. .

Place de l’Eglise Madame Eglise Saint-Pierre Les Moutiers-en-Retz 44760 Loire-Atlantique Pays de la Loire lesmercredisdeprigny@yahoo.fr

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English :

Special concert by the Angers-Nantes Opera Choir as part of the Les Mercredis de Prigny festival in Les Moutiers-en-Retz.

L’événement Concert du choeur de l’opéra Angers-Nantes Les Moutiers-en-Retz a été mis à jour le 2026-05-01 par I_OT Pornic