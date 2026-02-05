Régate départementale Rue du Sauvetage Les Moutiers-en-Retz

Régate départementale

Rue du Sauvetage Plage du Pré Vincent Les Moutiers-en-Retz Loire-Atlantique

2026-05-30 14:00:00

fin : 2026-05-30

2026-05-30

La Régate Départementale du Club Nautique des Moutiers-en-Retz un rendez-vous à ne pas manquer !

Envie de participer à la régate départementale ?

Vous êtes passionné de voile et cherchez une occasion de démontrer vos talents ? La régate départementale est faite pour vous ! Ouverte aux navigateurs, cet événement vous invite à vivre une expérience sportive mémorable dans un cadre exceptionnel. Inscrivez-vous dès maintenant pour rejoindre les autres participants sur les flots. Préparez votre embarcation, affinez votre stratégie et venez relever le défi parmi des concurrents venus des quatre coins du département. Un moment unique pour repousser vos limites et partager votre passion de la voile.

Envie de suivre la course ?

Vous préférez admirer les exploits depuis la terre ferme ? Pas de souci, la régate est également un spectacle pour les curieux et les amateurs de grands événements. Installez-vous confortablement sur le rivage des Moutiers-en-Retz pour profiter d’une vue imprenable sur les courses palpitantes qui se déroulent en mer. Entre les voiliers majestueux et l’enthousiasme des participants, vous serez plongé au cœur de l’action. Une ambiance conviviale vous attend pour passer une journée animée en famille ou entre amis.

Le meilleur spot pour suivre la course rendez-vous sur l’une des plages des Moutiers entre le Pré-Vincent et l’Hermitage



+33 6 75 32 39 79 cn.moutiers@orange.fr

English :

The Moutiers-en-Retz Nautical Club’s Departmental Regatta: a not-to-be-missed event!

