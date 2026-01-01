Atelier d’écriture Rue des Lutins Les Moutiers-en-Retz

Atelier d’écriture

Rue des Lutins Bibliothèque Raymond Devos Les Moutiers-en-Retz Loire-Atlantique

Début : 2026-01-09 18:30:00

fin : 2026-01-09 18:30:00

Date(s) :

2026-01-09 2026-01-23

Participez à l’atelier d’écriture de la bibliothèque des Moutiers-en-Retz et laissez vos mots s’envoler !

Vivez un moment créatif aux Moutiers-en-Retz !

Un atelier ouvert à tous

Pas besoin d’être écrivain pour prendre du plaisir à écrire ! Pendant cet atelier, chacun est invité à laisser libre cours à son imagination lors d’un temps d’écriture de 10 minutes autour de thèmes proposés par les participants. Un moment simple, convivial et inspirant où la créativité prime avant tout.

Écouter, partager, se découvrir

Après l’écriture vient le temps de l’échange chacun peut, s’il le souhaite, partager son texte, ses mots ou ses émotions. C’est une belle occasion de rencontrer d’autres passionnés, de s’inspirer et de repartir avec de nouvelles idées plein la tête. ✨

Venez tenter l’expérience, juste par curiosité ou par envie… Vous pourriez bien y prendre goût !

Informations pratiques et renseignements au 06 07 27 80 60 ou par mail

Rue des Lutins Bibliothèque Raymond Devos Les Moutiers-en-Retz 44760 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 82 75 77 bibliothequeRD@mairie-lesmoutiersenretz.fr

English :

Join the writing workshop at the Moutiers-en-Retz library and let your words take flight!

