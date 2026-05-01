L’heure du conte pour les grands Rue des Lutins Les Moutiers-en-Retz

Les Moutiers-en-Retz

L’heure du conte pour les grands

Rue des Lutins Bibliothèque Raymond Devos Les Moutiers-en-Retz Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-27 10:30:00

fin : 2026-05-27

Date(s) :

2026-05-27

La bibliothèque des Moutiers-en-Retz vous ouvre ses portes pour un moment enchanteur une lecture de conte spécialement pensée pour les enfants à partir de 6 ans.

Au programme des aventures palpitantes, des personnages hauts en couleur, des mondes merveilleux… le tout raconté avec passion pour faire briller les yeux et éveiller l’imaginaire des petits comme des grands. Une occasion parfaite de vivre la magie des mots et de découvrir le plaisir des histoires racontées.

Cette lecture sera animée par la conteuse Danielle Vandergucht.

Venez nombreux pour savourer ce voyage au cœur des contes !

Réservation au 06 33 97 00 41

Découvrez ici tous les évènements programmés aux Moutiers-en-Retz.

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Rue des Lutins Bibliothèque Raymond Devos Les Moutiers-en-Retz 44760 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 82 75 77 bibliothequeRD@mairie-lesmoutiersenretz.fr

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English :

The Moutiers-en-Retz library opens its doors to you for an enchanting moment: a story reading specially designed for children aged 6 and over.

L’événement L’heure du conte pour les grands Les Moutiers-en-Retz a été mis à jour le 2026-05-05 par I_OT Pornic