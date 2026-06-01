Visite guidée de la chapelle de Prigny Route de l’abbaye Les Moutiers-en-Retz jeudi 18 juin 2026.

Les Moutiers-en-Retz

Visite guidée de la chapelle de Prigny

Route de l’abbaye Chapelle de Prigny Les Moutiers-en-Retz Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-18 15:00:00

fin : 2026-06-18 15:00:00

Date(s) :

2026-06-18 2026-06-23

Aux Moutiers-en-Retz, une visite exceptionnelle qui vous plongera dans l’histoire de la chapelle de Prigny .

Cette visite vous emmènera dans un voyage à travers le temps pour découvrir les secrets et les anecdotes de la chapelle de Prigny. Depuis sa construction jusqu’à son rôle actuel, chaque pierre de cette chapelle témoigne d’un passé riche et tumultueux.

Au programme de cette conférence :

les origines et la construction de la chapelle de Prigny

les événements historiques marquants associés à ce lieu

les trésors architecturaux et artistiques qu’elle renferme

les découvertes révélées lors de la rénovation de la chapelle.

Ne manquez pas cette opportunité unique de découvrir l’histoire de la chapelle de Prigny sous un nouveau jour.

Découvrez ici tous les évènements programmés aux Moutiers-en-Retz. .

Route de l’abbaye Chapelle de Prigny Les Moutiers-en-Retz 44760 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 19 67 41 44 animation@mairie-lesmoutiersenretz.fr

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English :

In Moutiers-en-Retz, an exceptional visit will plunge you into the history of the Prigny chapel.

L’événement Visite guidée de la chapelle de Prigny Les Moutiers-en-Retz a été mis à jour le 2026-06-09 par I_OT Pornic