Concert du Choeur Déjà Vu Place Royale Lescar
samedi 14 novembre 2026 · Place Royale · Lescar
Informations pratiques
Lescar
Concert du Choeur Déjà Vu
Place Royale Cathédrale Lescar Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 15 – 15 – 25 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-14 20:30:00
fin : 2026-11-14
Date(s) :
2026-11-14
Gilles Estève et le Chœur Déjà Vu, accompagnés de Christine Genet à l’orgue, vous invitent à un
voyage musical de chants sacrés a cappella des XXe et XXIe siècles.
La première partie sera dédiée aux chœurs d’hommes, avec des œuvres de Francis
Poulenc, Ambrož Čopi, et Ēriks Ešenvalds et surtout la Messe Cum Jubilo de Maurice
Duruflé.
La suite du programme, pour chœur mixte, explorera des pièces de Michel Corboz,
Kim André Arnesen, Javier Busto, Jose Elberdin, Knut Nystedt, Pierre Villette, Alfred
Désenclos, Christopher Gibert et Ola Gjeilo.
Un programme contemporain riche en harmonies et résolument varié, dans l’écrin unique de la cathédrale de Lescar.
Direction Gilles Estève /Orgue Christine Genet
– L’instant Café propose de vous restaurer ou de vous désaltérer avant et à l’issue de la représentation, salle Mika, office de tourisme. ( sur réservation uniquement, 06 80 60 09 00) – .
Place Royale Cathédrale Lescar 64230 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 81 15 98
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Concert du Choeur Déjà Vu
L’événement Concert du Choeur Déjà Vu Lescar a été mis à jour le 2026-07-12 par OT Pau
À voir aussi à Lescar (Pyrénées-Atlantiques)
- Visites de la ferme Emmaüs Emmaüs Lescar-Pau Lescar 15 juillet 2026
- Visite Ferme Aquaponique Eauzons Lescar 15 juillet 2026
- Lescar nocturne aux flambeaux Place Royale Lescar 15 juillet 2026
- Balade médiévale Place Royale Lescar 17 juillet 2026
- Balade médiévale Place Royale Lescar 18 juillet 2026