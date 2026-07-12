Concert du Choeur Déjà Vu Place Royale Lescar

Informations pratiques

Lescar

Concert du Choeur Déjà Vu

Place Royale Cathédrale Lescar Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 15 – 15 – 25 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-14 20:30:00

fin : 2026-11-14

Date(s) :

2026-11-14

Gilles Estève et le Chœur Déjà Vu, accompagnés de Christine Genet à l’orgue, vous invitent à un

voyage musical de chants sacrés a cappella des XXe et XXIe siècles.

La première partie sera dédiée aux chœurs d’hommes, avec des œuvres de Francis

Poulenc, Ambrož Čopi, et Ēriks Ešenvalds et surtout la Messe Cum Jubilo de Maurice

Duruflé.

La suite du programme, pour chœur mixte, explorera des pièces de Michel Corboz,

Kim André Arnesen, Javier Busto, Jose Elberdin, Knut Nystedt, Pierre Villette, Alfred

Désenclos, Christopher Gibert et Ola Gjeilo.

Un programme contemporain riche en harmonies et résolument varié, dans l’écrin unique de la cathédrale de Lescar.

Direction Gilles Estève /Orgue Christine Genet

– L’instant Café propose de vous restaurer ou de vous désaltérer avant et à l’issue de la représentation, salle Mika, office de tourisme. ( sur réservation uniquement, 06 80 60 09 00) – .

Place Royale Cathédrale Lescar 64230 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 81 15 98

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English : Concert du Choeur Déjà Vu

L’événement Concert du Choeur Déjà Vu Lescar a été mis à jour le 2026-07-12 par OT Pau