Concert Smala swing Rue du Pont Louis Lescar
dimanche 26 juillet 2026 · Rue du Pont Louis · Lescar
Informations pratiques
Lescar
Concert Smala swing
Rue du Pont Louis Halle du Lescourre Lescar Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-26 11:00:00
fin : 2026-07-26
Date(s) :
2026-07-26
Chaque dimanche de juillet, laissez-vous porter par les concerts en plein air, entre découvertes et convivialité. Rendez-vous en fin de matinée sous la halle du Lescourre et en fin d’après-midi
au belvédère de la cité historique, pour une programmation éclectique.
Smala Swing est un collectif d’influence jazz qui fait revivre l’esprit envoûtant du jazz manouche, en y ajoutant une touche de modernité. Ce groupe réunit des musiciens talentueux autour de l’univers du Jazz, avec une rythmique à la fois chaleureuse et dynamique, portée par des
instruments emblématiques du genre.
– Petite restauration et buvette avec l’Instant café associatif – .
Rue du Pont Louis Halle du Lescourre Lescar 64230 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 81 15 98
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English : Concert Smala swing
L’événement Concert Smala swing Lescar a été mis à jour le 2026-07-04 par OT Pau
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