Concert Smala swing Rue du Pont Louis Lescar

Informations pratiques

Lescar

Concert Smala swing

Rue du Pont Louis Halle du Lescourre Lescar Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-26 11:00:00

fin : 2026-07-26

Date(s) :

2026-07-26

Chaque dimanche de juillet, laissez-vous porter par les concerts en plein air, entre découvertes et convivialité. Rendez-vous en fin de matinée sous la halle du Lescourre et en fin d’après-midi

au belvédère de la cité historique, pour une programmation éclectique.

Smala Swing est un collectif d’influence jazz qui fait revivre l’esprit envoûtant du jazz manouche, en y ajoutant une touche de modernité. Ce groupe réunit des musiciens talentueux autour de l’univers du Jazz, avec une rythmique à la fois chaleureuse et dynamique, portée par des

instruments emblématiques du genre.

– Petite restauration et buvette avec l’Instant café associatif – .

Rue du Pont Louis Halle du Lescourre Lescar 64230 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 81 15 98

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English : Concert Smala swing

L’événement Concert Smala swing Lescar a été mis à jour le 2026-07-04 par OT Pau