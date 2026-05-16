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Lescar nocturne aux flambeaux Place Royale Lescar

Lescar nocturne aux flambeaux Place Royale Lescar

Lescar nocturne aux flambeaux Place Royale Lescar mercredi 29 juillet 2026.

Lieu : Place Royale

Adresse : Office de Tourisme de Lescar

Ville : 64230 Lescar

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : mercredi 29 juillet 2026

Fin : jeudi 30 juillet 2026

Heure de début : 21:00:00

Tarif : 5 5 5 Tarif réduit

Lescar

Lescar nocturne aux flambeaux

Place Royale Office de Tourisme de Lescar Lescar Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-29 21:00:00
fin : 2026-07-29 22:30:00

Date(s) :
2026-07-29

À la lueur des flambeaux, Clélie, déesse gallo-romaine et Talèse, épouse du vicomte Gaston IV, vous révèlent l’histoire et les secrets de la cité médiévale de Lescar, qui fut d’abord la première capitale gallo-romaine Béarnaise. Au cours de la visite, les enfants cherchent un trésor, les parents dégustent l’Hypocras , boisson des Dieux, et la soirée se termine sur une démonstration d’orgue dans la mystérieuse Cathédrale. Une visite ludique pour toute la famille !   .

Place Royale Office de Tourisme de Lescar Lescar 64230 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 81 15 98  accueil@tourismepau.fr

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English : Lescar nocturne aux flambeaux

L’événement Lescar nocturne aux flambeaux Lescar a été mis à jour le 2026-05-16 par OT Pau

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