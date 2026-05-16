Lescar nocturne aux flambeaux Place Royale Lescar
Lescar nocturne aux flambeaux Place Royale Lescar mercredi 29 juillet 2026.
Lescar
Lescar nocturne aux flambeaux
Place Royale Office de Tourisme de Lescar Lescar Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-29 21:00:00
fin : 2026-07-29 22:30:00
Date(s) :
2026-07-29
À la lueur des flambeaux, Clélie, déesse gallo-romaine et Talèse, épouse du vicomte Gaston IV, vous révèlent l’histoire et les secrets de la cité médiévale de Lescar, qui fut d’abord la première capitale gallo-romaine Béarnaise. Au cours de la visite, les enfants cherchent un trésor, les parents dégustent l’Hypocras , boisson des Dieux, et la soirée se termine sur une démonstration d’orgue dans la mystérieuse Cathédrale. Une visite ludique pour toute la famille ! .
Place Royale Office de Tourisme de Lescar Lescar 64230 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 81 15 98 accueil@tourismepau.fr
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English : Lescar nocturne aux flambeaux
L’événement Lescar nocturne aux flambeaux Lescar a été mis à jour le 2026-05-16 par OT Pau
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