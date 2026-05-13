« Le vin dans l’Antiquité, boisson des hommes et des dieux ». Un apéro romain à l’occasion de la nuit des musées, ça vous dit ?, Musée de Lescar, Lescar

« Le vin dans l’Antiquité, boisson des hommes et des dieux ». Un apéro romain à l’occasion de la nuit des musées, ça vous dit ? Samedi 23 mai, 14h00 Musée de Lescar Pyrénées-Atlantiques

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T14:00:00+02:00 – 2026-05-23T22:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T14:00:00+02:00 – 2026-05-23T22:00:00+02:00

Samedi 23 et dimanche 24 mai

« Le vin dans l’Antiquité, boisson des hommes et des dieux ». Un apéro romain à l’occasion de la nuit des musées, ça vous dit ?

L’association Enarro vous montrera comment le vin, apparu il y a 8000 ans, a conquis les plus grandes civilisations de l’Antiquité. A la fois liqueur enivrante mais aussi boisson sacrée, venez découvrir les rituels cultes et dégustez le vin tel qu’il se buvait à l’époque de Beneharnum, Lescar ville antique !

Cette dégustation sera accompagnée de quelques spécialités.

Rendez-vous au Musée samedi de 14h à 22h et dimanche de 11h à 18h.

Musée de Lescar Rue de la cité 64230 Lescar Lescar 64230 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine 05.59.81.06.18 http://www.lescar.fr https://www.tourismepau.com/ Le musée de Lescar accueille une collection archéologique constitué d’objets datant de l’Age du Bronze à l’Antiquité. Il retrace l’histoire de l’ancienne capitale du Béarn : Beneharnum. Parkings en zone bleue dans la cité historique, parkings à proximité

Samedi 23 et dimanche 24 mai

©Enarro