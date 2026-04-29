Festival de théâtre amateur: Tambour et barillet Salle des fêtes Lescar
Festival de théâtre amateur: Tambour et barillet Salle des fêtes Lescar samedi 16 mai 2026.
Lescar
Festival de théâtre amateur: Tambour et barillet
Salle des fêtes Allée des Prés Lescar Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 10 – 10 – 45 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-16 20:30:00
fin : 2026-05-16
Date(s) :
2026-05-16
Comme chaque année, l’école de théâtre des Mutins de Lescar, présente son festival de théâtre amateur: 9 pièces sur huit jours
Les Chicoufs: Seul en scène de et par Gilles Llerena [Bayonne]. Les Chicoufs. Chic ils arrivent. Ouf, ils repartent. Qui donc ? Les petits enfants, bien sûr ! Avec des personnages comme
le petit dernier qui n’écoute rien et l’ado qui ne vous calcule plus dans un spectacle dynamique, drôle et émouvant à voir. en famille pour se faire du bien. .
Salle des fêtes Allée des Prés Lescar 64230 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 81 15 98 lesmutinsdelescar@orange.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Festival de théâtre amateur: Tambour et barillet
L’événement Festival de théâtre amateur: Tambour et barillet Lescar a été mis à jour le 2026-04-25 par OT Pau
À voir aussi à Lescar (Pyrénées-Atlantiques)
- Exposition de photos: Smoke Plumes L’Instant café Lescar 29 avril 2026
- Balade à Roulette n°2 le lac des Carolins à Lescar Pau Pyrénées-Atlantiques 1 mai 2026
- Lescar Cité et nature Lescar Pyrénées-Atlantiques 1 mai 2026
- De Lescar à Lacommande Lescar Pyrénées-Atlantiques 1 mai 2026
- Lescar, capitale historique du Béarn Lescar Pyrénées-Atlantiques 1 mai 2026