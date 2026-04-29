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Festival de théâtre amateur: Tambour et barillet Salle des fêtes Lescar

Festival de théâtre amateur: Tambour et barillet Salle des fêtes Lescar

Festival de théâtre amateur: Tambour et barillet Salle des fêtes Lescar samedi 16 mai 2026.

Lieu : Salle des fêtes

Adresse : Allée des Prés

Ville : 64230 Lescar

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : samedi 16 mai 2026

Fin : samedi 16 mai 2026

Heure de début : 20:30:00

Tarif : 10 10 45 Tarif de base plein tarif

Lescar

Festival de théâtre amateur: Tambour et barillet

Salle des fêtes Allée des Prés Lescar Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 10 – 10 – 45 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-16 20:30:00
fin : 2026-05-16

Date(s) :
2026-05-16

Comme chaque année, l’école de théâtre des Mutins de Lescar, présente son festival de théâtre amateur: 9 pièces sur huit jours

Les Chicoufs: Seul en scène de et par Gilles Llerena [Bayonne]. Les Chicoufs. Chic ils arrivent. Ouf, ils repartent. Qui donc ? Les petits enfants, bien sûr ! Avec des personnages comme
le petit dernier qui n’écoute rien et l’ado qui ne vous calcule plus dans un spectacle dynamique, drôle et émouvant à voir. en famille pour se faire du bien.   .

Salle des fêtes Allée des Prés Lescar 64230 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 81 15 98  lesmutinsdelescar@orange.fr

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English : Festival de théâtre amateur: Tambour et barillet

L’événement Festival de théâtre amateur: Tambour et barillet Lescar a été mis à jour le 2026-04-25 par OT Pau

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