Festival de théâtre amateur: Tambour et barillet Salle des fêtes Lescar

Lescar

Festival de théâtre amateur: Tambour et barillet

Salle des fêtes Allée des Prés Lescar Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 10 – 10 – 45 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-16 20:30:00

fin : 2026-05-16

Date(s) :

2026-05-16

Comme chaque année, l’école de théâtre des Mutins de Lescar, présente son festival de théâtre amateur: 9 pièces sur huit jours

Les Chicoufs: Seul en scène de et par Gilles Llerena [Bayonne]. Les Chicoufs. Chic ils arrivent. Ouf, ils repartent. Qui donc ? Les petits enfants, bien sûr ! Avec des personnages comme

le petit dernier qui n’écoute rien et l’ado qui ne vous calcule plus dans un spectacle dynamique, drôle et émouvant à voir. en famille pour se faire du bien. .

Salle des fêtes Allée des Prés Lescar 64230 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 81 15 98 lesmutinsdelescar@orange.fr

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English : Festival de théâtre amateur: Tambour et barillet

L’événement Festival de théâtre amateur: Tambour et barillet Lescar a été mis à jour le 2026-04-25 par OT Pau