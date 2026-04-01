Exposition de photos: Smoke Plumes L’Instant café Lescar

Lescar

Exposition de photos: Smoke Plumes

L’Instant café 12 Place Royale Lescar Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-29 14:00:00

fin : 2026-05-17 18:00:00

Date(s) :

2026-04-29

Mais que fait Guy Lucas de Peslouan à l’Instant café ?

Grace à Viviane Delefosse qui fait vivre ce lieu, j’y expose une série de photographie sur les volutes de fumée.

Smoke plumes , une série d’images de fumée de cigarettes que j’ai photographié en gros plan en studio. Des volutes particulières qui prennent des formes singulières et surprenantes. Des tirages limités en subligraphie (impression directe sur de l’aluminium, selon un procédé breveté). Voilà ce qu’il fallait pour rendre hommage à ces volutes de fumée. Venez les voir. Je serais curieux de connaitre vos sentiments sur ce que vous découvrirez. .

L’Instant café 12 Place Royale Lescar 64230 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 40 95 69 20

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English :

L’événement Exposition de photos: Smoke Plumes Lescar a été mis à jour le 2026-04-24 par OT Pau