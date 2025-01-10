Lescar Cité et nature Lescar Pyrénées-Atlantiques

Lescar Cité et nature Lescar Pyrénées-Atlantiques vendredi 1 août 2025.

Lescar Cité et nature A pieds Facile

Lescar Cité et nature Chemin de Beneharnum 64230 Lescar Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

Durée : Distance : 7380.0 Tarif :

Cette randonnée vous mènera au fil de l’eau à la cité médiévale de Lescar où vous pourrez admirer les Pyrénées depuis le balcon des remparts .

Départ Parking de la plaine des sports Chemin de Beneharnum Lescar

Balisage Jaune Pédestre

Facile

http://www.rando-pau.com/ +33 5 59 27 27 08

English : Lescar Cité et nature

This hike will take you along the river to the medieval town of Lescar where you can admire the Pyrenees from the balcony of the ramparts

Departure: Parking of the sports plain Chemin de Beneharnum Lescar

Yellow Pedestrian Beaconing

Deutsch : Lescar Cité et nature

Diese Wanderung führt Sie entlang des Wassers in die mittelalterliche Stadt Lescar, wo Sie vom Balkon der Stadtmauer aus die Pyrenäen bewundern können

Start: Parkplatz des Sportplatzes Chemin de Beneharnum Lescar

Gelbe Markierung Wanderer

Italiano :

Questa passeggiata vi porterà lungo l’acqua fino alla città medievale di Lescar, dove potrete ammirare i Pirenei dal balcone dei bastioni

Punto di partenza Parcheggio della Plaine des Sports Chemin de Beneharnum Lescar

Segnaletica pedonale gialla

Español : Lescar Cité et nature

Este paseo le llevará a lo largo del agua hasta la ciudad medieval de Lescar, donde podrá admirar los Pirineos desde el balcón de las murallas

Punto de partida Aparcamiento de la Plaine des Sports Chemin de Beneharnum Lescar

Señales amarillas para peatones

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-01-10 par SIRTAQUI Nouvelle-Aquitaine