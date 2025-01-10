Lescar Cité et nature Lescar Pyrénées-Atlantiques
Lescar Cité et nature Lescar Pyrénées-Atlantiques vendredi 1 août 2025.
Lescar Cité et nature A pieds Facile
Lescar Cité et nature Chemin de Beneharnum 64230 Lescar Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine
Durée : Distance : 7380.0 Tarif :
Cette randonnée vous mènera au fil de l’eau à la cité médiévale de Lescar où vous pourrez admirer les Pyrénées depuis le balcon des remparts .
Départ Parking de la plaine des sports Chemin de Beneharnum Lescar
Balisage Jaune Pédestre
Facile
http://www.rando-pau.com/ +33 5 59 27 27 08
English : Lescar Cité et nature
This hike will take you along the river to the medieval town of Lescar where you can admire the Pyrenees from the balcony of the ramparts
Departure: Parking of the sports plain Chemin de Beneharnum Lescar
Yellow Pedestrian Beaconing
Deutsch : Lescar Cité et nature
Diese Wanderung führt Sie entlang des Wassers in die mittelalterliche Stadt Lescar, wo Sie vom Balkon der Stadtmauer aus die Pyrenäen bewundern können
Start: Parkplatz des Sportplatzes Chemin de Beneharnum Lescar
Gelbe Markierung Wanderer
Italiano :
Questa passeggiata vi porterà lungo l’acqua fino alla città medievale di Lescar, dove potrete ammirare i Pirenei dal balcone dei bastioni
Punto di partenza Parcheggio della Plaine des Sports Chemin de Beneharnum Lescar
Segnaletica pedonale gialla
Español : Lescar Cité et nature
Este paseo le llevará a lo largo del agua hasta la ciudad medieval de Lescar, donde podrá admirar los Pirineos desde el balcón de las murallas
Punto de partida Aparcamiento de la Plaine des Sports Chemin de Beneharnum Lescar
Señales amarillas para peatones
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-01-10 par SIRTAQUI Nouvelle-Aquitaine