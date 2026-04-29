Festival de théâtre amateur: Le meilleur criminel de l’année Salle des fêtes Lescar

Lescar

Festival de théâtre amateur: Le meilleur criminel de l’année

Salle des fêtes Allée des Prés Lescar Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 10 – 10 – 45 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-15 20:30:00

fin : 2026-05-15

Date(s) :

2026-05-15

Comme chaque année, l’école de théâtre des Mutins de Lescar, présente son festival de théâtre amateur: 9 pièces sur huit jours

Le meilleur criminel de l’année: Comédie de Francis Gauduet par l’Atelier Francis des Mutins [Lescar]. Vous êtes cordialement invités à assister à la retransmission annuelle du concours du meilleur criminel de l’année. En direct live des enfers, Agatha Christie arbitre une nouvelle sélection de candidats. Émission diffusée sur le canal 666 de la TNT. .

Salle des fêtes Allée des Prés Lescar 64230 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 81 15 98 lesmutinsdelescar@orange.fr

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English : Festival de théâtre amateur: Le meilleur criminel de l’année

L’événement Festival de théâtre amateur: Le meilleur criminel de l’année Lescar a été mis à jour le 2026-04-25 par OT Pau