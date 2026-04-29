Festival de théâtre amateur: Nos lignes de crêtes Salle des fêtes Lescar
Festival de théâtre amateur: Nos lignes de crêtes Salle des fêtes Lescar mercredi 13 mai 2026.
Lescar
Festival de théâtre amateur: Nos lignes de crêtes
Salle des fêtes Allée des Prés Lescar Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 10 – 10 – 45 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-13 20:30:00
fin : 2026-05-13
Date(s) :
2026-05-13
Comme chaque année, l’école de théâtre des Mutins de Lescar, présente son festival de théâtre amateur: 9 pièces sur huit jours
Nos lignes de crête: Danse contemporaine par La clé du Quai [Bordeaux]. Peut-on faire de soi une montagne ? Faire obstacle et laisser s’ouvrir à la rencontre et ne laisser voyager dans nos vallées que celles et ceux que l’on aura choisis. S’ouvrir au vertige de l’inconnu et avancer, comme on peut, sur nos lignes de crête .
Salle des fêtes Allée des Prés Lescar 64230 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 81 15 98 lesmutinsdelescar@orange.fr
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English : Festival de théâtre amateur: Nos lignes de crêtes
L’événement Festival de théâtre amateur: Nos lignes de crêtes Lescar a été mis à jour le 2026-04-25 par OT Pau
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