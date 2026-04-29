Festival de théâtre amateur: Nous ne sommes pas du même monde Salle des fêtes Lescar

Lescar

Festival de théâtre amateur: Nous ne sommes pas du même monde

Salle des fêtes Allée des Prés Lescar Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 10 – 10 – 45 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-13 20:30:00

fin : 2026-05-13

Date(s) :

2026-05-13

Comme chaque année, l’école de théâtre des Mutins de Lescar, présente son festival de théâtre amateur: 9 pièces sur huit jours

Nous ne sommes pas du même monde: Comédie de Brigitte Massiot par La Boîte de Sardines [Billères]. Quand Adhemar et Léopoldine, que tout oppose, se croisent sur un quiproquo, nul doute que des événements cocasses vont s’enchaîner. Une pièce qui entraîne le spectateur dans

des situations drôles, émouvantes ou grinçantes, et qui explore avec finesse les relations hommes-femmes .

Salle des fêtes Allée des Prés Lescar 64230 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 81 15 98 lesmutinsdelescar@orange.fr

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English : Festival de théâtre amateur: Nous ne sommes pas du même monde

L’événement Festival de théâtre amateur: Nous ne sommes pas du même monde Lescar a été mis à jour le 2026-04-25 par OT Pau