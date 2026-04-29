Festival de théâtre amateur: Nous ne sommes pas du même monde Salle des fêtes Lescar
Festival de théâtre amateur: Nous ne sommes pas du même monde Salle des fêtes Lescar mercredi 13 mai 2026.
Lescar
Festival de théâtre amateur: Nous ne sommes pas du même monde
Salle des fêtes Allée des Prés Lescar Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 10 – 10 – 45 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-13 20:30:00
fin : 2026-05-13
Date(s) :
2026-05-13
Comme chaque année, l’école de théâtre des Mutins de Lescar, présente son festival de théâtre amateur: 9 pièces sur huit jours
Nous ne sommes pas du même monde: Comédie de Brigitte Massiot par La Boîte de Sardines [Billères]. Quand Adhemar et Léopoldine, que tout oppose, se croisent sur un quiproquo, nul doute que des événements cocasses vont s’enchaîner. Une pièce qui entraîne le spectateur dans
des situations drôles, émouvantes ou grinçantes, et qui explore avec finesse les relations hommes-femmes .
Salle des fêtes Allée des Prés Lescar 64230 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 81 15 98 lesmutinsdelescar@orange.fr
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English : Festival de théâtre amateur: Nous ne sommes pas du même monde
L’événement Festival de théâtre amateur: Nous ne sommes pas du même monde Lescar a été mis à jour le 2026-04-25 par OT Pau
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