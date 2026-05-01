Nuit des musées: Le vin dans l’antiquité Place Royale Lescar
Nuit des musées: Le vin dans l’antiquité Place Royale Lescar samedi 23 mai 2026.
Lescar
Nuit des musées: Le vin dans l’antiquité
Place Royale Musée de Lescar Lescar Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 14:00:00
fin : 2026-05-23 22:00:00
Date(s) :
2026-05-23
Le vin dans l’Antiquité, boisson des hommes et boisson des Dieux.
Un apéro romain à l’occasion de la nuit des musées, ça vous dit ? l’association Enaro vous montre comment le vin apparut il y a 8000 ans a conquis les plus grandes civilisations de l’Antiquité. La visite se termine par une dégustation de Mulsum ! .
Place Royale Musée de Lescar Lescar 64230 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 81 15 98 culture.patrimoine@lescar.fr
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English : Nuit des musées: Le vin dans l’antiquité
L’événement Nuit des musées: Le vin dans l’antiquité Lescar a été mis à jour le 2026-05-16 par OT Pau
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