Nuit des musées: Le vin dans l’antiquité Place Royale Lescar

Lescar

Nuit des musées: Le vin dans l’antiquité

Place Royale Musée de Lescar Lescar Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 14:00:00

fin : 2026-05-23 22:00:00

Date(s) :

2026-05-23

Le vin dans l’Antiquité, boisson des hommes et boisson des Dieux.

Un apéro romain à l’occasion de la nuit des musées, ça vous dit ? l’association Enaro vous montre comment le vin apparut il y a 8000 ans a conquis les plus grandes civilisations de l’Antiquité. La visite se termine par une dégustation de Mulsum ! .

Place Royale Musée de Lescar Lescar 64230 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 81 15 98 culture.patrimoine@lescar.fr

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English : Nuit des musées: Le vin dans l’antiquité

L’événement Nuit des musées: Le vin dans l’antiquité Lescar a été mis à jour le 2026-05-16 par OT Pau