Concert du Choeur des Hommes de Vaucouleurs Choloy-Ménillot Église paroissiale de l’Assomption Choloy-Ménillot

Choloy-Ménillot

Concert du Choeur des Hommes de Vaucouleurs Choloy-Ménillot

Église paroissiale de l’Assomption 1 rue de la Paix Choloy-Ménillot Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-06-07 15:00:00

fin : 2026-06-07

Date(s) :

2026-06-07

Aznavour, Indochine, Polnareff, Tri Yann, Dassin, Michell, Hallyday, Souchon … autant de chanteurs français mis à l’honneur durant un après-midi où chacun prend plaisir à fredonner ces chansons, accompagnées tantôt à l’harmonica, à la trompette, aux percussions voire au kazoo.

Né il y a quinze ans, le Choeur des Hommes de Vaucouleurs est avant tout une bande de 29 copains qui se font plaisir. Sous la direction de Pierre Gillet qui les accompagne à la guitare, ce groupe vous enchantera en reprenant des standards de la chanson française.

Entrée libreTout public

0 .

Église paroissiale de l’Assomption 1 rue de la Paix Choloy-Ménillot 54200 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 74 16 16 92

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English :

Aznavour, Indochine, Polnareff, Tri Yann, Dassin, Michell, Hallyday, Souchon… so many French singers honored during an afternoon where everyone enjoys humming these songs, sometimes accompanied by harmonica, trumpet, percussion or even kazoo.

Founded fifteen years ago, the Choeur des Hommes de Vaucouleurs is first and foremost a group of 29 friends who enjoy each other’s company. Under the direction of Pierre Gillet on guitar, this group will delight you with their covers of French chanson standards.

Free admission

L’événement Concert du Choeur des Hommes de Vaucouleurs Choloy-Ménillot Choloy-Ménillot a été mis à jour le 2026-06-01 par MT TERRES TOULOISES