Bazouges Cré sur Loir

Concert du choeur LA SPORTELLE

Place Saint-Aubin Bazouges Cré sur Loir Sarthe

Tarif : 15 – 15 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-19 20:00:00

fin : 2026-06-19 22:30:00

Date(s) :

2026-06-19

Un concert exceptionnel de musique sacrée au profit de la restauration de l’église Saint-Aubin de Bazouges-Cré sur Loir le vendredi 19 juin à 20h

Le 19 juin à 20h, l’église Saint-Aubin de Bazouges-Cré sur Loir accueillera un concert de musique sacrée exceptionnel, interprété par l’Ensemble La Sportelle, dont les bénéfices seront intégralement reversés à la restauration de l’église.

Le concert est intitulé Contemplation, Histoire d’une vie Les grandes étapes de l’existence humaine . La musique sacrée, à travers les siècles, a su exprimer les grandes étapes de l’existence humaine émerveillement, doute, confiance et adoration. Ce programme, conçu comme un cheminement intérieur, fait résonner ces émotions universelles à travers des œuvres

allant de la Renaissance au XXe siècle. Il tisse un dialogue entre les époques et les styles, nous guidant dans une réflexion musicale sur le sens de la vie. Une expérience intime et universelle, où la beauté du chant choral devient le reflet de nos émotions et questionnements.

Programme pour 9 chanteurs avec des œuvres de Bach, Mendelssohn, Poulenc, Messiaen. .

Place Saint-Aubin Bazouges Cré sur Loir 72200 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 38 16 60

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English :

An exceptional concert of sacred music to benefit the restoration of the Saint-Aubin church in Bazouges-Cré sur Loir on Friday June 19 at 8pm

L’événement Concert du choeur LA SPORTELLE Bazouges Cré sur Loir a été mis à jour le 2026-04-15 par OT Vallée du Loir