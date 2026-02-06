Vide grenier Bazouges Cré sur Loir

Vide grenier Bazouges Cré sur Loir dimanche 6 septembre 2026.

Vide grenier

Bazouges Cré sur Loir Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-06 08:00:00
fin : 2026-09-06 18:00:00

Date(s) :
2026-09-06

Vide grenier oraganisé par l’association Art et culture
Bazouges Cré sur Loir 72200 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 45 25 49 

English :

Garage sale organized by the Art et culture association

L’événement Vide grenier Bazouges Cré sur Loir a été mis à jour le 2026-02-06 par OT Vallée du Loir