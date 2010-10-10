Concert du Chœur Les Voix d’Elles de Laval (Canada) 37ème Festival international des Eurochestries Église Saint-Fort Saint-Aigulin
Concert du Chœur Les Voix d’Elles de Laval (Canada) 37ème Festival international des Eurochestries Église Saint-Fort Saint-Aigulin mardi 4 août 2026.
Saint-Aigulin
Concert du Chœur Les Voix d’Elles de Laval (Canada) 37ème Festival international des Eurochestries
Église Saint-Fort Rue du Gué Saint-Aigulin Charente-Maritime
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-04 20:00:00
fin : 2026-08-04
Date(s) :
2026-08-04
Dans le cadre du festival international d’orchestres de jeunes Eurochestries pour son 37ème anniversaire, Concert du Chœur Les Voix d’Elles de Laval (Canada) à l’Eglise Saint-Fort.
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Église Saint-Fort Rue du Gué Saint-Aigulin 17360 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 08 71 67 46
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English :
As part of the Eurochestries International Youth Orchestra Festival celebrating its 37th anniversary, a concert by the Les Voix d’Elles choir from Laval, Canada, will be held at Saint-Fort Church.
L’événement Concert du Chœur Les Voix d’Elles de Laval (Canada) 37ème Festival international des Eurochestries Saint-Aigulin a été mis à jour le 2026-06-18 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge