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Concert du Chœur Les Voix d’Elles de Laval (Canada) 37ème Festival international des Eurochestries Église Saint-Fort Saint-Aigulin

Concert du Chœur Les Voix d’Elles de Laval (Canada) 37ème Festival international des Eurochestries Église Saint-Fort Saint-Aigulin mardi 4 août 2026.

Lieu : Église Saint-Fort

Adresse : Rue du Gué

Ville : 17360 Saint-Aigulin

Département : Charente-Maritime

Début : mardi 4 août 2026

Fin : mardi 4 août 2026

Heure de début : 20:00:00

Tarif : 10 10 10

Saint-Aigulin

Concert du Chœur Les Voix d’Elles de Laval (Canada) 37ème Festival international des Eurochestries

Église Saint-Fort Rue du Gué Saint-Aigulin Charente-Maritime

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-04 20:00:00
fin : 2026-08-04

Date(s) :
2026-08-04

Dans le cadre du festival international d’orchestres de jeunes Eurochestries pour son 37ème anniversaire, Concert du Chœur Les Voix d’Elles de Laval (Canada) à l’Eglise Saint-Fort.
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Église Saint-Fort Rue du Gué Saint-Aigulin 17360 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 08 71 67 46 

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English :

As part of the Eurochestries International Youth Orchestra Festival celebrating its 37th anniversary, a concert by the Les Voix d’Elles choir from Laval, Canada, will be held at Saint-Fort Church.

L’événement Concert du Chœur Les Voix d’Elles de Laval (Canada) 37ème Festival international des Eurochestries Saint-Aigulin a été mis à jour le 2026-06-18 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge

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