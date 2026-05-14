Fête de la piscine Piscine Municipale de Saint-aigulin Saint-Aigulin

Saint-Aigulin

Fête de la piscine

Piscine Municipale de Saint-aigulin 41 rue Pasteur Saint-Aigulin Charente-Maritime

Tarif : 5 – 5 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25 10:00:00

fin : 2026-07-25 19:00:00

Date(s) :

2026-07-25

Plusieurs animations jeux aquatiques avec des structures gonflables, un toboggan et des ponts flottants ainsi qu’un tournoi de Beach volley



Restauration sur place.

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Piscine Municipale de Saint-aigulin 41 rue Pasteur Saint-Aigulin 17360 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 24 38 48 01 clubaquatiquesaintaigulin@gmail.com

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English :

Various activities: water games with inflatables, a slide and floating bridges, as well as a beach volleyball tournament



Catering on site.

L’événement Fête de la piscine Saint-Aigulin a été mis à jour le 2026-05-14 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge