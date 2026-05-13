Le Songe d’une nuit d’été, Micro-Folie des 3 Monts, Saint-Aigulin

Le Songe d’une nuit d’été Samedi 23 mai, 20h00 Micro-Folie des 3 Monts Charente-Maritime

Nombre de place limité. Réservation obligatoire.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T20:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T20:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:00:00+02:00

La Micro-Folie des 3 Monts vous propose la diffusion gratuite de Le Songe d’une nuit d’été, ballet adapté de l’œuvre de William Shakespeare. Une chorégraphie du célèbre George Balanchine, sur une musique du compositeur Felix Mendelssohn-Bartholdy avec les danseurs étoiles, premiers danseurs et le corps de ballet de l’Opéra de Paris.

Micro-Folie des 3 Monts 1 place Jules Ferry 17360 Saint-Aigulin Saint-Aigulin 17360 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine

La Micro-Folie des 3 Monts vous propose la diffusion gratuite de Le Songe d’une nuit d’été, ballet adapté de l’œuvre de William Shakespeare. Une chorégraphie du célèbre George Balanchine, sur une du…

©Agathe-Poupeney-OnP