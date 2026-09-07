UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Picarrou

Concert du Chœur Toulouse Garonne, Abbaye de Boulbonne, Picarrou

samedi 19 septembre 2026 · Abbaye de Boulbonne · Picarrou

Concert du Chœur Toulouse Garonne, Abbaye de Boulbonne, Picarrou

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Abbaye de Boulbonne
Adresse
CINTEGABELLE
Ville
31550 Picarrou
Département
Haute-Garonne

Concert du Chœur Toulouse Garonne Samedi 19 septembre, 15h30, 17h30 Abbaye de Boulbonne Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T15:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T17:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00

Abbaye de Boulbonne CINTEGABELLE Picarrou 31550 Haute-Garonne Occitanie Abbaye de Boublonne Privé
Dans le cadre des Journées européennes du patrimoine 2026, l’Association de sauvegarde de l’aile septentrionale de l’abbaye de Boulbonne organise un concert du Chœur Toulouse Garonne.

Association de sauvegarde de l’aile septentrionale de l’abbaye de Boulbonne

À voir aussi à Picarrou (Haute-Garonne)