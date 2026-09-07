AGENDA · Picarrou
Concert du Chœur Toulouse Garonne, Abbaye de Boulbonne, Picarrou
samedi 19 septembre 2026 · Abbaye de Boulbonne · Picarrou
Informations pratiques
Concert du Chœur Toulouse Garonne Samedi 19 septembre, 15h30, 17h30 Abbaye de Boulbonne Haute-Garonne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T15:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T17:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00
Abbaye de Boulbonne CINTEGABELLE Picarrou 31550 Haute-Garonne Occitanie Abbaye de Boublonne Privé
Dans le cadre des Journées européennes du patrimoine 2026, l’Association de sauvegarde de l’aile septentrionale de l’abbaye de Boulbonne organise un concert du Chœur Toulouse Garonne.
Association de sauvegarde de l’aile septentrionale de l’abbaye de Boulbonne