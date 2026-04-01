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Concert du choeur Xaramela Hasparren

Concert du choeur Xaramela Hasparren dimanche 19 avril 2026.

Adresse : La chapelle du Sacré Coeur

Ville : 64240 Hasparren

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : 2026-04-19T16:00:00

Fin : 2026-04-19T

Heure de début : 16:00:00

Tarif : 0 0 0

Hasparren

Concert du choeur Xaramela

La chapelle du Sacré Coeur Hasparren Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-19 16:00:00
fin : 2026-04-19

Date(s) :
2026-04-19

Concert du Choeur Xaramela dans la Chapelle du Sacré Coeur.
Entrée gratuite.
Participation libre.   .

La chapelle du Sacré Coeur Hasparren 64240 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 29 62 02 

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English : Concert du choeur Xaramela

L’événement Concert du choeur Xaramela Hasparren a été mis à jour le 2026-04-01 par Office de Tourisme Pays Basque

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