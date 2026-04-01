Concert du choeur Xaramela Hasparren
Concert du choeur Xaramela Hasparren dimanche 19 avril 2026.
Hasparren
Concert du choeur Xaramela
La chapelle du Sacré Coeur Hasparren Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-19 16:00:00
fin : 2026-04-19
Date(s) :
2026-04-19
Concert du Choeur Xaramela dans la Chapelle du Sacré Coeur.
Entrée gratuite.
Participation libre. .
La chapelle du Sacré Coeur Hasparren 64240 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 29 62 02
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English : Concert du choeur Xaramela
L’événement Concert du choeur Xaramela Hasparren a été mis à jour le 2026-04-01 par Office de Tourisme Pays Basque
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