Hasparren

Concert du choeur Xaramela

La chapelle du Sacré Coeur Hasparren Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-19 16:00:00

fin : 2026-04-19

Date(s) :

2026-04-19

Concert du Choeur Xaramela dans la Chapelle du Sacré Coeur.

Entrée gratuite.

Participation libre. .

La chapelle du Sacré Coeur Hasparren 64240 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 29 62 02

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English : Concert du choeur Xaramela

L’événement Concert du choeur Xaramela Hasparren a été mis à jour le 2026-04-01 par Office de Tourisme Pays Basque