Hasparren

Fête du quartier Urcuray et Paskoenia

Place du quartier Urcuray Hasparren Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 13 – 13 – 13 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-02

fin : 2026-05-02

Date(s) :

2026-05-02

22h Concerts avec les groupes Xiberoots, Modus Operandi, Maskak.

avec restauration et buvette sur place.

Soirée animée avec DJ MiKeLoNtHeFlUx. .

Place du quartier Urcuray Hasparren 64240 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 29 62 02

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English : Fête du quartier Urcuray et Paskoenia

L’événement Fête du quartier Urcuray et Paskoenia Hasparren a été mis à jour le 2026-04-20 par Office de Tourisme Pays Basque