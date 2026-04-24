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Fête du quartier Urcuray et Paskoenia Hasparren

Fête du quartier Urcuray et Paskoenia Hasparren

Fête du quartier Urcuray et Paskoenia Hasparren samedi 2 mai 2026.

Adresse : Place du quartier Urcuray

Ville : 64240 Hasparren

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : samedi 2 mai 2026

Fin : samedi 2 mai 2026

Tarif : 13 13 13 Tarif de base plein tarif

Hasparren

Fête du quartier Urcuray et Paskoenia

Place du quartier Urcuray Hasparren Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 13 – 13 – 13 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-02
fin : 2026-05-02

Date(s) :
2026-05-02

22h Concerts avec les groupes Xiberoots, Modus Operandi, Maskak.
avec restauration et buvette sur place.
Soirée animée avec DJ MiKeLoNtHeFlUx.   .

Place du quartier Urcuray Hasparren 64240 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 29 62 02 

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English : Fête du quartier Urcuray et Paskoenia

L’événement Fête du quartier Urcuray et Paskoenia Hasparren a été mis à jour le 2026-04-20 par Office de Tourisme Pays Basque

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