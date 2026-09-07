Concert du Conservatoire Maurice Ravel (Festival OFF), Ospitalea – Commanderie d’Irissarry, Irissarry

Informations pratiques

Concert du Conservatoire Maurice Ravel (Festival OFF) Samedi 19 septembre, 15h00 Ospitalea – Commanderie d’Irissarry Pyrénées-Atlantiques

Gratuit. Limité à 60 personnes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Place à la musique avec ce concert proposé dans le cadre du Festival Off du Festival Ravel. Pensée comme une extension de l’événement, cette programmation fait voyager la musique hors de ses lieux habituels, en résonance avec Ospitalea et l’exposition « Mitologia ».

Elle met à l’honneur de jeunes solistes issus de l’Académie Ravel, accompagnés dans leurs premiers pas professionnels.

Dans un format de musique de chambre, le concert puise son inspiration dans l’univers artistique du festival, entre héritage, influences et ouverture. Installez-vous, laissez-vous porter et découvrez le dialogue qui se tisse entre la musique, le lieu et l’imaginaire.

Ospitalea – Commanderie d’Irissarry Le Bourg, 64780 Irissarry Irissarry 64780 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine 05 59 37 97 20 https://le64.fr/ospitalea Imposante commanderie navarraise de l’ordre des chevaliers-hospitaliers, fondée au XIIe siècle et rebâtie au début du XVIIe siècle par l’ordre de Malte. Réhabilitée en 2002, elle accueille un centre d‘éducation au patrimoine, une salle d’exposition et une médiathèque.

Place à la musique avec ce concert proposé dans le cadre du Festival OFF du Festival Ravel. Pensée comme une extension du festival, cette programmation fait circuler la musique hors de ses lieux en à…

© Oihan Brière