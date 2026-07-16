Visite commentée du moulin Pagosuneko Eihera, Moulin Pagosuneko Eihera, Irissarry

Informations pratiques

Visite commentée du moulin Pagosuneko Eihera 19 et 20 septembre Moulin Pagosuneko Eihera Pyrénées-Atlantiques

Visite commentée gratuite. Dégustation talos et boissons à prix modérés.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Visite commentée gratuite du moulin, accompagnée d’une dégustation de talos, galettes basques préparées à partir de la farine de maïs produite sur place.

Démonstrations et ateliers de vannerie pour les enfants et les adultes, ainsi qu’une animation musicale.

Moulin Pagosuneko Eihera 4310 Route du Baigura, 64780 Irissarry Irissarry 64780 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 (0) 6 12 65 04 03 Moulin du XVIIIème siècle en pierres, de style basque, construit sur le cours d’eau GATHARRIKO ERREKA à Irissarry par les Chevaliers de Malte. Une activité de meunerie a été maintenue jusqu’en 1965. En 2025, il a subi une rénovation importante notamment la réhabilitation complète de son mécanisme. Une visite commentée du moulin sera proposée avec production de farine suivie d’une dégustation de talos (galettes basques), animation musicale et ateliers de vannerie.

Visite commentée gratuite. Dégustation de talos (galettes basques) à base de farine de maïs produite au moulin. Démonstration et atliers vannerie (enfants, adultes). Animation msicale

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