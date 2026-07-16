Informations pratiques

Irissarry

La Balade des Sens, soirée sensorielle et festive

CDEP Ospitalea Irissarry Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-14 17:30:00

fin : 2026-08-14 21:45:00

Date(s) :

2026-08-14

Cet été, l’association Eguzki Alde propose de vous faire vivre en 4 temps forts et à travers un parcours initiatique la convivialité, l’authenticité, l’histoire et la musicalité d’Irissarry, petit village basque niché au coeur de la Basse-Navarre.

Au programme

– 17h30 visite privée et commentée de la Commanderie Ospitalea et de l’exposition Mitologia

– 18h30 visite de la galerie Plaza Arte et de l’exposition Le Chant des Bois en mode apéro-expo en présence des artistes

– 19h30 repas au restaurant Art’Zain où le chef et son épouse vous ont concocté un menu spécial

– 20h45 concert en l’église d’Irissarry par l’ensemble MINIUM21.

Nombre de places limitées, réservation obligatoire via Hello Asso.

Pour le concert uniquement, billetterie sur place. .

CDEP Ospitalea Irissarry 64780 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

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English : La Balade des Sens, soirée sensorielle et festive

L’événement La Balade des Sens, soirée sensorielle et festive Irissarry a été mis à jour le 2026-07-16 par Office de Tourisme Pays Basque