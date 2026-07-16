La Balade des Sens, soirée sensorielle et festive Irissarry
vendredi 14 août 2026 · Irissarry
Informations pratiques
Irissarry
La Balade des Sens, soirée sensorielle et festive
CDEP Ospitalea Irissarry Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 12 – 12 – 12 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14 17:30:00
fin : 2026-08-14 21:45:00
Date(s) :
2026-08-14
Cet été, l’association Eguzki Alde propose de vous faire vivre en 4 temps forts et à travers un parcours initiatique la convivialité, l’authenticité, l’histoire et la musicalité d’Irissarry, petit village basque niché au coeur de la Basse-Navarre.
Au programme
– 17h30 visite privée et commentée de la Commanderie Ospitalea et de l’exposition Mitologia
– 18h30 visite de la galerie Plaza Arte et de l’exposition Le Chant des Bois en mode apéro-expo en présence des artistes
– 19h30 repas au restaurant Art’Zain où le chef et son épouse vous ont concocté un menu spécial
– 20h45 concert en l’église d’Irissarry par l’ensemble MINIUM21.
Nombre de places limitées, réservation obligatoire via Hello Asso.
Pour le concert uniquement, billetterie sur place. .
CDEP Ospitalea Irissarry 64780 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine
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English : La Balade des Sens, soirée sensorielle et festive
L’événement La Balade des Sens, soirée sensorielle et festive Irissarry a été mis à jour le 2026-07-16 par Office de Tourisme Pays Basque
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