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La Balade des Sens un voyage musical de Bach à nos jours Irissarry

vendredi 14 août 2026 · Irissarry

La Balade des Sens un voyage musical de Bach à nos jours Irissarry

Informations pratiques

Début
vendredi 14 août 2026
Fin
samedi 15 août 2026
Heure de début
20:45:00
Ville
64780 Irissarry
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif
12 12 12 Tarif réduit

Irissarry

La Balade des Sens un voyage musical de Bach à nos jours

Irissarry Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14 20:45:00
fin : 2026-08-14 22:00:00

Date(s) :
2026-08-14

Dans le cadre de La Balade des Sens, événement estival célébrant la convivialité, l’authenticité, l’histoire et la musicalité d’Irissarry, l’association Eguzki Alde propose un concert exceptionnel le vendredi 14 août à 20h45 à l’église d’Irissarry.
L’ensemble MINIUM21, composé de Carine Honorat (flûte), Émilie Jacquin (clarinette) et Camille Renault (violoncelle), entraînera le public dans un voyage musical de Bach à nos jours, mêlant chefs-d’œuvre du répertoire et créations plus contemporaines. Dans le cadre intimiste et patrimonial de l’église d’Irissarry, ce concert promet un moment de découverte et d’écoute privilégié porté par trois musiciennes reconnues pour l’excellence de leur parcours artistique.   .

Irissarry 64780 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 65 71 78  saintpalais@otpaysbasque.com

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English : La Balade des Sens un voyage musical de Bach à nos jours

L’événement La Balade des Sens un voyage musical de Bach à nos jours Irissarry a été mis à jour le 2026-08-08 par Office de Tourisme Pays Basque

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