Informations pratiques

Irissarry

La Balade des Sens un voyage musical de Bach à nos jours

Irissarry Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-14 20:45:00

fin : 2026-08-14 22:00:00

Date(s) :

2026-08-14

Dans le cadre de La Balade des Sens, événement estival célébrant la convivialité, l’authenticité, l’histoire et la musicalité d’Irissarry, l’association Eguzki Alde propose un concert exceptionnel le vendredi 14 août à 20h45 à l’église d’Irissarry.

L’ensemble MINIUM21, composé de Carine Honorat (flûte), Émilie Jacquin (clarinette) et Camille Renault (violoncelle), entraînera le public dans un voyage musical de Bach à nos jours, mêlant chefs-d’œuvre du répertoire et créations plus contemporaines. Dans le cadre intimiste et patrimonial de l’église d’Irissarry, ce concert promet un moment de découverte et d’écoute privilégié porté par trois musiciennes reconnues pour l’excellence de leur parcours artistique. .

Irissarry 64780 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 65 71 78 saintpalais@otpaysbasque.com

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English : La Balade des Sens un voyage musical de Bach à nos jours

L’événement La Balade des Sens un voyage musical de Bach à nos jours Irissarry a été mis à jour le 2026-08-08 par Office de Tourisme Pays Basque