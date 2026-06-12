Concert du duo de Steelpan PANACEE Rue Anatole France Douarnenez
Concert du duo de Steelpan PANACEE Rue Anatole France Douarnenez dimanche 12 juillet 2026.
Douarnenez
Concert du duo de Steelpan PANACEE
Rue Anatole France Chapelle Sainte-Hélène Douarnenez Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-12
fin : 2026-07-12
Date(s) :
2026-07-12
Clément BAZIN à l’alto et Agathe DELAPORTE au cello
Le duo Panacée propose un autre regard sur ces instruments et un autre corps à la musique écrite initialement pour piano solo.
Son répertoire est constitué de morceaux composés par Bach, Chopin, Fauré, Gonzalès, Mozart, Ravel, Sati,… .
Rue Anatole France Chapelle Sainte-Hélène Douarnenez 29100 Finistère Bretagne +33 6 80 87 85 55
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English :
L’événement Concert du duo de Steelpan PANACEE Douarnenez a été mis à jour le 2026-06-12 par OT PAYS DE DOUARNENEZ
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