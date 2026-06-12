Concert du duo de Steelpan PANACEE Rue Anatole France Douarnenez

Douarnenez

Concert du duo de Steelpan PANACEE

Rue Anatole France Chapelle Sainte-Hélène Douarnenez Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-12

fin : 2026-07-12

Date(s) :

2026-07-12

Clément BAZIN à l’alto et Agathe DELAPORTE au cello

Le duo Panacée propose un autre regard sur ces instruments et un autre corps à la musique écrite initialement pour piano solo.

Son répertoire est constitué de morceaux composés par Bach, Chopin, Fauré, Gonzalès, Mozart, Ravel, Sati,… .

Rue Anatole France Chapelle Sainte-Hélène Douarnenez 29100 Finistère Bretagne +33 6 80 87 85 55

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English :

L’événement Concert du duo de Steelpan PANACEE Douarnenez a été mis à jour le 2026-06-12 par OT PAYS DE DOUARNENEZ