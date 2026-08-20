Concert du Duo Sebbeyan au temple de Parfondeval, Temple protestant, Parfondeval

Informations pratiques

Concert du Duo Sebbeyan au temple de Parfondeval Samedi 19 septembre, 18h00 Temple protestant Aisne

Entrée gratuite avec participation libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T18:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T18:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:30:00+02:00

Concert donné par le Duo SEBBEYAN

Piano : Sébastien CONCÉ, Guitare et Chant : Jan VAN TIL

Organisé par l’association des Amis de Parfondeval (02)

Chansons francophones et d’ailleurs

Pièces instrumentales solos classiques

Durée : 1h30 environ

Les dons seront reversés à l’association des Amis de Parfondeval pour la restauration de la grille du local de l’ancienne pompe à incendie de Parfondeval.

Temple protestant Rue du Temple 02360 Parfondeval Parfondeval 02360 Aisne Hauts-de-France Le Temple de Parfondeval est un édifice religieux protestant du XIXème siècle, construit en 1858 par l’architecte Jules Touchard. Il est situé dans le village labellisé « Les Plus Beaux Villages de France ». Il offre au regard du visiteur une architecture dépouillée et un aménagement intérieur très sobre. Une bible ouverte rappelle que sa lecture est au centre de la foi protestante. Une activité cultuelle y est maintenue deux dimanches par mois. En face, un cimetière toujours utilisé regroupe les tombes de la communauté. Une borne interactive a été installée et vous fera découvrir l’histoire du protestantisme. Places sur la place du village et dans le village.

Concert donné par le Duo SEBBEYAN

©Sébastien Concé