visites guidées église cimetière temple, village de Parfondeval, Parfondeval

Informations pratiques

visites guidées église cimetière temple 19 et 20 septembre village de Parfondeval Aisne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

les guides de l’association « les amis de Parfondeval et de ses environs » accueillent les visiteurs à l’église, au cimetière, et au temple, pour des visites commentées

village de Parfondeval rue principale 02360 Parfondeval Parfondeval 02360 Aisne Hauts-de-France 06 37 13 83 33

les guides de l’association « les amis de Parfondeval et de ses environs » accueillent les visiteurs à l’église, au cimetière, et au temple, pour des visites commentées

©amis de Parfondeval