visites guidées église cimetière temple, village de Parfondeval, Parfondeval
samedi 19 septembre 2026 · village de Parfondeval · Parfondeval
Informations pratiques
visites guidées église cimetière temple 19 et 20 septembre village de Parfondeval Aisne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
les guides de l’association « les amis de Parfondeval et de ses environs » accueillent les visiteurs à l’église, au cimetière, et au temple, pour des visites commentées
village de Parfondeval rue principale 02360 Parfondeval Parfondeval 02360 Aisne Hauts-de-France 06 37 13 83 33
les guides de l’association « les amis de Parfondeval et de ses environs » accueillent les visiteurs à l’église, au cimetière, et au temple, pour des visites commentées
©amis de Parfondeval