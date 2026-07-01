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AGENDA · Parfondeval

visites guidées église cimetière temple, village de Parfondeval, Parfondeval

samedi 19 septembre 2026 · village de Parfondeval · Parfondeval

visites guidées église cimetière temple, village de Parfondeval, Parfondeval

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
village de Parfondeval
Adresse
rue principale 02360 Parfondeval
Ville
02360 Parfondeval
Département
Aisne

visites guidées église cimetière temple 19 et 20 septembre village de Parfondeval Aisne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

les guides de l’association « les amis de Parfondeval et de ses environs » accueillent les visiteurs à l’église, au cimetière, et au temple, pour des visites commentées

village de Parfondeval rue principale 02360 Parfondeval Parfondeval 02360 Aisne Hauts-de-France 06 37 13 83 33
les guides de l’association « les amis de Parfondeval et de ses environs » accueillent les visiteurs à l’église, au cimetière, et au temple, pour des visites commentées

©amis de Parfondeval