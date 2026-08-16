Brocante Parfondeval
dimanche 16 août 2026 · Parfondeval
Informations pratiques
Parfondeval
Brocante
Parfondeval Aisne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-16 08:00:00
fin : 2026-08-16 17:00:00
Date(s) :
2026-08-16
Venez flâner sur la brocante d’un des Plus Beaux Villages de France . Arpentez ses rues et découvrez l’église fortifiée Saint Médard ainsi que le temple protestant.
Venez flâner sur la brocante d’un des Plus Beaux Villages de France . Arpentez ses rues et découvrez l’église fortifiée Saint Médard ainsi que le temple protestant. .
Parfondeval 02360 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 97 78 97
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English :
Come and stroll through the flea market of one of the Most Beautiful Villages in France . Stroll through its streets and discover the fortified church of Saint Médard and the Protestant temple.
L’événement Brocante Parfondeval a été mis à jour le 2026-08-01 par OT du Pays de Thiérache
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