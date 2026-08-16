Informations pratiques

Parfondeval

Brocante

Parfondeval Aisne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-16 08:00:00

fin : 2026-08-16 17:00:00

Date(s) :

2026-08-16

Venez flâner sur la brocante d’un des Plus Beaux Villages de France . Arpentez ses rues et découvrez l’église fortifiée Saint Médard ainsi que le temple protestant.

Venez flâner sur la brocante d’un des Plus Beaux Villages de France . Arpentez ses rues et découvrez l’église fortifiée Saint Médard ainsi que le temple protestant. .

Parfondeval 02360 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 97 78 97

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come and stroll through the flea market of one of the Most Beautiful Villages in France . Stroll through its streets and discover the fortified church of Saint Médard and the Protestant temple.

L’événement Brocante Parfondeval a été mis à jour le 2026-08-01 par OT du Pays de Thiérache