Informations pratiques

Parfondeval

Fête communale

Le bourg Parfondeval Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-09 07:00:00

fin : 2026-08-09

Date(s) :

2026-08-09

Fête communale organisée par le comité des fêtes de Parfondeval.

Vide-greniers toute la journée.

Buvette et restauration sur place. .

Le bourg Parfondeval 61400 Orne Normandie vauxdidier61@orange.fr

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English : Fête communale

L’événement Fête communale Parfondeval a été mis à jour le 2026-07-16 par OT DE MORTAGNE AU PERCHE