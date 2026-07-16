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AGENDA · Parfondeval

Fête communale Parfondeval

dimanche 9 août 2026 · Parfondeval

Informations pratiques

Début
dimanche 9 août 2026
Fin
dimanche 9 août 2026
Heure de début
07:00:00
Adresse
Le bourg
Ville
61400 Parfondeval
Département
Orne
Tarif

Parfondeval

Fête communale

Le bourg Parfondeval Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-09 07:00:00
fin : 2026-08-09

Date(s) :
2026-08-09

Fête communale organisée par le comité des fêtes de Parfondeval.
Vide-greniers toute la journée.
Buvette et restauration sur place.   .

Le bourg Parfondeval 61400 Orne Normandie   vauxdidier61@orange.fr

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English : Fête communale

L’événement Fête communale Parfondeval a été mis à jour le 2026-07-16 par OT DE MORTAGNE AU PERCHE

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