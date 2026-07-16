AGENDA · Parfondeval
Fête communale Parfondeval
dimanche 9 août 2026 · Parfondeval
Informations pratiques
Parfondeval
Fête communale
Le bourg Parfondeval Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-09 07:00:00
fin : 2026-08-09
Date(s) :
2026-08-09
Fête communale organisée par le comité des fêtes de Parfondeval.
Vide-greniers toute la journée.
Buvette et restauration sur place. .
Le bourg Parfondeval 61400 Orne Normandie vauxdidier61@orange.fr
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English : Fête communale
L’événement Fête communale Parfondeval a été mis à jour le 2026-07-16 par OT DE MORTAGNE AU PERCHE