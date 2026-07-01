Informations pratiques

Lasserre

Concert du Duo Sol y Luna

Eglise Saint-Laurent Lasserre Lot-et-Garonne

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11 18:30:00

fin : 2026-07-11 23:59:00

Date(s) :

2026-07-11

Un voyage musical entre Espagne et Méditerranée à Lasserre

Laissez-vous emporter par les sonorités envoûtantes du Duo Sol y Luna lors d’un concert exceptionnel à l’église Saint-Laurent de Lasserre, à 18h30.

Au programme un répertoire de musique espagnole et séfarade, porté par la voix de Corinne Fructus et les instruments de Julien Coulon (luth, guitare, oud).

Un moment intime et raffiné dans un cadre patrimonial unique.

Entrée 15 €

Réservations institutrva@gmail.com. .

Eglise Saint-Laurent Lasserre 47600 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine institutrva@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concert du Duo Sol y Luna

L’événement Concert du Duo Sol y Luna Lasserre a été mis à jour le 2026-07-02 par OT de l’Albret