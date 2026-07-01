UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Lasserre

Concert du Duo Sol y Luna Lasserre

samedi 11 juillet 2026 · Lasserre

Concert du Duo Sol y Luna Lasserre

Informations pratiques

Début
samedi 11 juillet 2026
Fin
dimanche 12 juillet 2026
Heure de début
18:30:00
Adresse
Eglise Saint-Laurent
Ville
47600 Lasserre
Département
Lot-et-Garonne
Tarif
15 15 15 Tarif de base plein tarif

Lasserre

Concert du Duo Sol y Luna

Eglise Saint-Laurent Lasserre Lot-et-Garonne

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 18:30:00
fin : 2026-07-11 23:59:00

Date(s) :
2026-07-11

Un voyage musical entre Espagne et Méditerranée à Lasserre
Laissez-vous emporter par les sonorités envoûtantes du Duo Sol y Luna lors d’un concert exceptionnel à l’église Saint-Laurent de Lasserre, à 18h30.
Au programme un répertoire de musique espagnole et séfarade, porté par la voix de Corinne Fructus et les instruments de Julien Coulon (luth, guitare, oud).
Un moment intime et raffiné dans un cadre patrimonial unique.
Entrée 15 €
Réservations institutrva@gmail.com.   .

Eglise Saint-Laurent Lasserre 47600 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine   institutrva@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concert du Duo Sol y Luna

L’événement Concert du Duo Sol y Luna Lasserre a été mis à jour le 2026-07-02 par OT de l’Albret