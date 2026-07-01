Concert du Duo Sol y Luna Lasserre
samedi 11 juillet 2026 · Lasserre
Informations pratiques
Lasserre
Concert du Duo Sol y Luna
Eglise Saint-Laurent Lasserre Lot-et-Garonne
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 18:30:00
fin : 2026-07-11 23:59:00
Date(s) :
2026-07-11
Un voyage musical entre Espagne et Méditerranée à Lasserre
Laissez-vous emporter par les sonorités envoûtantes du Duo Sol y Luna lors d’un concert exceptionnel à l’église Saint-Laurent de Lasserre, à 18h30.
Au programme un répertoire de musique espagnole et séfarade, porté par la voix de Corinne Fructus et les instruments de Julien Coulon (luth, guitare, oud).
Un moment intime et raffiné dans un cadre patrimonial unique.
Entrée 15 €
Réservations institutrva@gmail.com. .
Eglise Saint-Laurent Lasserre 47600 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine institutrva@gmail.com
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English : Concert du Duo Sol y Luna
L’événement Concert du Duo Sol y Luna Lasserre a été mis à jour le 2026-07-02 par OT de l’Albret