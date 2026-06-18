Concert du Festival d’orgue de la vallée de Chamonix Place de l’église Chamonix-Mont-Blanc dimanche 2 août 2026.

Chamonix-Mont-Blanc

Concert du Festival d’orgue de la vallée de Chamonix

Place de l’église Eglise Saint Michel et Prieuré Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-02 17:00:00

fin : 2026-08-02 18:00:00

Date(s) :

2026-08-02

Récital d’Élise Léonard

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Place de l’église Eglise Saint Michel et Prieuré Chamonix-Mont-Blanc 74400 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 53 25 25 contact@festivalorgueschamonix.fr

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English :

Recital by Élise Léonard

L’événement Concert du Festival d’orgue de la vallée de Chamonix Chamonix-Mont-Blanc a été mis à jour le 2026-06-18 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc