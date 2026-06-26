Concert du groupe Aïoli quai d’Honneur Saint-Mandrier-sur-Mer

Informations pratiques

Saint-Mandrier-sur-Mer

Concert du groupe Aïoli

quai d’Honneur Place des Résistants Saint-Mandrier-sur-Mer Var

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-13 21:30:00

fin : 2026-08-13

Date(s) :

2026-08-13

Le groupe AIOLI est le groupe toulonnais le plus mondialement connu dans le Var.

Entre funk, pop et chanson française, ils offrent un show festif où se mèlent musique et humour dans un univers déjanté.

Un incontournable aux accents du Sud !

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quai d’Honneur Place des Résistants Saint-Mandrier-sur-Mer 83430 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 94 11 51 60

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English : Concert by the group Aïoli

The AIOLI band is the most internationally renowned band from Toulon in the Var region.

Blending funk, pop, and French chanson, they put on a festive show that combines music and humor in a wild and whimsical world.

A must-see with a Southern French flair!

L’événement Concert du groupe Aïoli Saint-Mandrier-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de Tourisme Provence Méditerranée