Visite du Pôle Écoles Méditerranée, Pôle Écoles Méditerranée, Saint-Mandrier-sur-Mer

Informations pratiques

Visite du Pôle Écoles Méditerranée 19 et 20 septembre Pôle Écoles Méditerranée Var

Afin de pouvoir accéder au site, vous devrez lors de votre inscription fournir : Nom (jeune fille), prénom, date de naissance, lieu de naissance. Le jour de la visite, venir impérativement avec votre pièce d’identité.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T13:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T13:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Le public pourra explorer, en visite libre ou guidée, plusieurs sites du Pôle Écoles Méditerranée aux richesses historiques, architecturales ou emblématiques :

– la cour d’honneur de l’ancien hôpital militaire,

– l’espace tradition,

– la chapelle Saint-Louis (visite guidée),

– le hall Navire (visite guidée).

Une boutique éphémère et des animations musicales du bagad seront également au programme.

Pôle Écoles Méditerranée 670 quai jean jaures 83430 Saint-Mandrier-sur-Mer Saint-Mandrier-sur-Mer 83430 Pin-Rolland Var Provence-Alpes-Côte d’Azur 04.94.63.61.69 http://office-saintmandrier.fr/ https://www.facebook.com/profile.php?id=100064513879984&locale=fr_FR;https://www.instagram.com/pole_ecoles_mediterranee/ [{« type »: « phone », « value »: « 04.94.63.61.69 »}, {« type »: « email », « value »: « eleconte@provencemed.com »}] http://office-saintmandrier.fr/ Crée le 31 août 2015, le Pôle Écoles Méditerranée (PEM), héritier du Centre d’Instruction Naval de Saint-Mandrier rassemble les 6 écoles (école des Matelots, école de Maistrance, école des apprentis de la Marine, école du combat vaval, école de plongée, école des systèmes, tehnologies et logistiques navals) chargées de la formation militaire et professionnelle, initiale et continue, du personnel équipage, officier marinier et officier de la marine nationale dans les domaines techniques et opérationnels. Formant plus de 8500 militaires par an, le PEM est le plus important des centres de formation de la Marine.

Le public pourra explorer, en visite libre ou guidée, plusieurs sites du Pôle Écoles Méditerranée aux richesses historiques, architecturales ou emblématiques :

©MARINE NATIONALE / DEFENSE