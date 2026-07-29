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AGENDA · La Brée-les-Bains

Concert du groupe AKAGERA Bar Restaurant l’Odyssée La Brée-les-Bains

jeudi 6 août 2026 · Bar Restaurant l'Odyssée · La Brée-les-Bains

Informations pratiques

Début
jeudi 6 août 2026
Fin
jeudi 6 août 2026
Heure de début
20:00:00
Lieu
Bar Restaurant l'Odyssée
Adresse
5 place Gaston Robert
Ville
17840 La Brée-les-Bains
Département
Charente-Maritime
Tarif

La Brée-les-Bains

Concert du groupe AKAGERA

Bar Restaurant l’Odyssée 5 place Gaston Robert La Brée-les-Bains Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-06 20:00:00
fin : 2026-08-06

Date(s) :
2026-08-06

Soirée musicale au Bar Restaurant l’Odyssée.
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Bar Restaurant l’Odyssée 5 place Gaston Robert La Brée-les-Bains 17840 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 47 83 23  restodyssee17@gmail.com

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English : AKAGERA Concert

Musical Evening at the L’Odyssée Bar & Restaurant.

L’événement Concert du groupe AKAGERA La Brée-les-Bains a été mis à jour le 2026-07-22 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes

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