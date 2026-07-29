Concert du groupe AKAGERA Bar Restaurant l’Odyssée La Brée-les-Bains
jeudi 6 août 2026 · Bar Restaurant l'Odyssée · La Brée-les-Bains
Informations pratiques
La Brée-les-Bains
Concert du groupe AKAGERA
Bar Restaurant l’Odyssée 5 place Gaston Robert La Brée-les-Bains Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-06 20:00:00
fin : 2026-08-06
Date(s) :
2026-08-06
Soirée musicale au Bar Restaurant l’Odyssée.
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Bar Restaurant l’Odyssée 5 place Gaston Robert La Brée-les-Bains 17840 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 47 83 23 restodyssee17@gmail.com
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English : AKAGERA Concert
Musical Evening at the L’Odyssée Bar & Restaurant.
L’événement Concert du groupe AKAGERA La Brée-les-Bains a été mis à jour le 2026-07-22 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes
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