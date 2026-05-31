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Concert du groupe Effet m’Eire à l’Auberge, Auberge Sainte Honorine la Guillaume, Sainte-Honorine-la-Guillaume

Concert du groupe Effet m’Eire à l’Auberge, Auberge Sainte Honorine la Guillaume, Sainte-Honorine-la-Guillaume vendredi 26 juin 2026.

Lieu : Auberge Sainte Honorine la Guillaume

Adresse : 111 rue des commerces

Ville : 61210 Sainte-Honorine-la-Guillaume

Département : Orne

Début : vendredi 26 juin 2026

Fin : vendredi 26 juin 2026

Tarif : Artistes au chapeau, sans réservation, animaux en laisse.

Concert du groupe Effet m’Eire à l’Auberge Vendredi 26 juin, 18h30 Auberge Sainte Honorine la Guillaume Orne

Artistes au chapeau, sans réservation, animaux en laisse.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-26T18:30:00+02:00 – 2026-06-26T22:30:00+02:00
Fin : 2026-06-26T18:30:00+02:00 – 2026-06-26T22:30:00+02:00

Auberge Sainte Honorine la Guillaume 111 rue des commerces Sainte-Honorine-la-Guillaume 61210 Orne Normandie
Effet m’Eire débarque au jardin de l’Auberge pour nous faire danser sur de la musique irlandaise, jusqu’au coucher du soleil. Comme d’habitude, bar et restauration dès 18h30. Concert à partir de 20h.

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