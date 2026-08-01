Concert du groupe Farouche La pelle jaune La Croisille-sur-Briance
vendredi 28 août 2026 · La pelle jaune · La Croisille-sur-Briance
Informations pratiques
La Croisille-sur-Briance
Concert du groupe Farouche
La pelle jaune 3 Rue d’Offendorf La Croisille-sur-Briance Haute-Vienne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-28 20:30:00
fin : 2026-08-28 22:00:00
Date(s) :
2026-08-28
Chants polyphoniques à 7 voix ,par 7 femmes .Les textes en français ont été écrits et composés sur la montagne limousine.
Des chants de drague , d’amour , aux chants de la terre et de la mort . Elles nous chantent le monde et ses péripéties. .
La pelle jaune 3 Rue d’Offendorf La Croisille-sur-Briance 87130 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 08 71 01 75 lapellejaune@gmail.com
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English : Concert du groupe Farouche
L’événement Concert du groupe Farouche La Croisille-sur-Briance a été mis à jour le 2026-08-10 par Terres de Limousin