Concert du groupe Farouche La pelle jaune La Croisille-sur-Briance

Informations pratiques

La Croisille-sur-Briance

Concert du groupe Farouche

La pelle jaune 3 Rue d’Offendorf La Croisille-sur-Briance Haute-Vienne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-28 20:30:00

fin : 2026-08-28 22:00:00

Date(s) :

2026-08-28

Chants polyphoniques à 7 voix ,par 7 femmes .Les textes en français ont été écrits et composés sur la montagne limousine.

Des chants de drague , d’amour , aux chants de la terre et de la mort . Elles nous chantent le monde et ses péripéties. .

La pelle jaune 3 Rue d’Offendorf La Croisille-sur-Briance 87130 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 08 71 01 75 lapellejaune@gmail.com

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English : Concert du groupe Farouche

L’événement Concert du groupe Farouche La Croisille-sur-Briance a été mis à jour le 2026-08-10 par Terres de Limousin