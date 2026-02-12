Concert du groupe Key Trio à La Scénette La Scénette Léobard

Concert du groupe Key Trio à La Scénette

Début : 2026-06-12 21:00:00

fin : 2026-06-12

2026-06-12

Key trio est un projet réunissant trois fortes personnalités musicales aux amours et influences très éclectiques Kelly Thoma au son puissant et éthéré de la lyra crétoise, Eléonore Billy aux résonances entêtantes du nyckelharpa suédois et Julien Lahaye aux battements organiques du tombak iranien.

Leurs compositions s’inspirent des danses virevoltantes et fougueuses du berceau de notre humanité, des transes entêtantes du paganisme nordique et de la poésie persane si raffinée.

La Scénette L’Abbaye Nouvelle Léobard 46300 Lot Occitanie +33 6 62 78 25 33 contact@scenette.fr

Key trio is a project bringing together three strong musical personalities with very eclectic loves and influences: Kelly Thoma with the powerful, ethereal sound of the Cretan lyra, Eléonore Billy with the heady resonances of the Swedish nyckelharpa and Julien Lahaye with the organic beats of the Iranian tombak

