Concert du groupe Les gabiers du Passage chants marins Trégunc
mercredi 5 août 2026 · Trégunc
Informations pratiques
Trégunc
Concert du groupe Les gabiers du Passage chants marins
DOMAINE DE LA PINEDE Trégunc Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-05 20:00:00
fin : 2026-08-05 22:00:00
Date(s) :
2026-08-05
Concert du groupe Les gabiers du Passage chants marins
Composé de 32 choristes et 5 musiciens dirigés par 2 cheffes de chœur il reprendra les chants traditionnels des marins qui accompagnaient les manœuvres sur les grands voiliers, mais aussi des créations contemporaines et des chansons françaises et bretonnes ayant un lien avec la mer, les horizons lointains et les escales joyeuses.
Un répertoire original qui fleure bon la mer, les bateaux, les voyages et les marins. .
DOMAINE DE LA PINEDE Trégunc 29910 Finistère Bretagne
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English :
L’événement Concert du groupe Les gabiers du Passage chants marins Trégunc a été mis à jour le 2026-07-23 par OTC CCA
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