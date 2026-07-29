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AGENDA · Trégunc

Concert du groupe Les gabiers du Passage chants marins Trégunc

mercredi 5 août 2026 · Trégunc

Informations pratiques

Début
mercredi 5 août 2026
Fin
jeudi 6 août 2026
Heure de début
20:00:00
Adresse
DOMAINE DE LA PINEDE
Ville
29910 Trégunc
Département
Finistère
Tarif

Trégunc

Concert du groupe Les gabiers du Passage chants marins

DOMAINE DE LA PINEDE Trégunc Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-05 20:00:00
fin : 2026-08-05 22:00:00

Date(s) :
2026-08-05

Concert du groupe Les gabiers du Passage chants marins
Composé de 32 choristes et 5 musiciens dirigés par 2 cheffes de chœur il reprendra les chants traditionnels des marins qui accompagnaient les manœuvres sur les grands voiliers, mais aussi des créations contemporaines et des chansons françaises et bretonnes ayant un lien avec la mer, les horizons lointains et les escales joyeuses.
Un répertoire original qui fleure bon la mer, les bateaux, les voyages et les marins.   .

DOMAINE DE LA PINEDE Trégunc 29910 Finistère Bretagne  

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English :

L’événement Concert du groupe Les gabiers du Passage chants marins Trégunc a été mis à jour le 2026-07-23 par OTC CCA

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