Concert du groupe Tomm Berv Salle Michel Le Saint Plougrescant

Plougrescant

Concert du groupe Tomm Berv

Salle Michel Le Saint Parvis de la mairie Plougrescant Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-28 20:00:00

fin : 2026-06-28 21:30:00

Date(s) :

2026-06-28

Tomm Berv propose une musique joyeuse, des sonorités rythmées qui chaloupent et qui swinguent, principalement axées sur les musiques traditionnelles de l’Océan Indien et des Antilles. Et comme le duo aime voyager, le répertoire peut tour à tour s’aventurer aux sons des bayous, au détour d’une marche roumaine, aux pieds des gavottes montagnes ou d’une composition originale. Les deux compères s’improvisent parfois trio ou quatuor, au gré des rencontres qui viennent colorer leur musique vitaminée. .

Salle Michel Le Saint Parvis de la mairie Plougrescant 22820 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 76 98 48 11

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English :

L’événement Concert du groupe Tomm Berv Plougrescant a été mis à jour le 2026-06-17 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose