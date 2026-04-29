Chantons à l’ouvrage Concert et porte ouverte Atelier Le livre à l’ouvrage Plougrescant
Chantons à l’ouvrage Concert et porte ouverte Atelier Le livre à l’ouvrage Plougrescant vendredi 7 août 2026.
Plougrescant
Chantons à l’ouvrage Concert et porte ouverte
Atelier Le livre à l’ouvrage 21 Hent Kergrec’h Plougrescant Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 14:00:00
fin : 2026-08-07 22:00:00
Date(s) :
2026-08-07
Découverte de l’imprimerie à l’ancienne avec démonstration sur ses presses , les caractères typographiques, l’encre .
En fin de journée concert de Obscur Feuillage, trio chansons explosives . .
Atelier Le livre à l’ouvrage 21 Hent Kergrec’h Plougrescant 22820 Côtes-d’Armor Bretagne
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L’événement Chantons à l’ouvrage Concert et porte ouverte Plougrescant a été mis à jour le 2026-04-29 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose
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