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AGENDA · Plougrescant

Festi’huîtres Plougrescant

mardi 11 août 2026 · Plougrescant

Informations pratiques

Début
mardi 11 août 2026
Fin
mercredi 12 août 2026
Heure de début
17:30:00
Adresse
Place de la mairie
Ville
22820 Plougrescant
Département
Côtes-d'Armor
Tarif

Plougrescant

Festi’huîtres

Place de la mairie Plougrescant Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-11 17:30:00
fin : 2026-08-11 22:00:00

Date(s) :
2026-08-11

Fête locale avec jeux traditionnels bretons, démonstration de danses bretonnes et animations musicales (Nolwenn Morvan et Fanny Pessel Labbay, les Kan ar skrill, les Sonerien an trev). Repas autour d’huîtres, de galettes saucisse, de plats végétariens et de crêpes.   .

Place de la mairie Plougrescant 22820 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 76 98 48 11 

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English :

L’événement Festi’huîtres Plougrescant a été mis à jour le 2026-07-27 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose

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