Concert du Milla’s Band 2026 Place du village Thézac Thézac
jeudi 6 août 2026 · Place du village Thézac · Thézac
Informations pratiques
Thézac
Concert du Milla’s Band 2026
Place du village Thézac 301 Chemin de Reïllou Thézac Lot-et-Garonne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-06 20:30:00
fin : 2026-08-06 22:00:00
Date(s) :
2026-08-06
Le Bistrot associatif de Thézac vous invite à un concert du groupe Le Milla’s Band, proposant un voyage musical entre d’ici et d’ailleurs, d’hier et d’aujourd’hui, avec un répertoire varié allant d’Aznavour à ZAZ.
Restauration possible auprès de La Belle Poulette à partir de 19h. .
Place du village Thézac 301 Chemin de Reïllou Thézac 47370 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 77 10 20 26 magalerie47@hotmail.fr
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English : Concert du Milla’s Band 2026
L’événement Concert du Milla’s Band 2026 Thézac a été mis à jour le 2026-07-28 par OT Vallée du Lot et Garonne