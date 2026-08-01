Concert du Milla’s Band 2026 Place du village Thézac Thézac

Informations pratiques

Thézac

Concert du Milla’s Band 2026

Place du village Thézac 301 Chemin de Reïllou Thézac Lot-et-Garonne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-06 20:30:00

fin : 2026-08-06 22:00:00

Date(s) :

2026-08-06

Le Bistrot associatif de Thézac vous invite à un concert du groupe Le Milla’s Band, proposant un voyage musical entre d’ici et d’ailleurs, d’hier et d’aujourd’hui, avec un répertoire varié allant d’Aznavour à ZAZ.

Restauration possible auprès de La Belle Poulette à partir de 19h. .

Place du village Thézac 301 Chemin de Reïllou Thézac 47370 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 77 10 20 26 magalerie47@hotmail.fr

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English : Concert du Milla’s Band 2026

L’événement Concert du Milla’s Band 2026 Thézac a été mis à jour le 2026-07-28 par OT Vallée du Lot et Garonne