Concert du mois Eric Toulis & Lou Volt Rue du Général de Gaulle Bréhal

vendredi 12 mars 2027 · Rue du Général de Gaulle · Bréhal

Informations pratiques

Bréhal

Concert du mois Eric Toulis & Lou Volt

Rue du Général de Gaulle Halle au blé de Bréhal Bréhal Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-03-12 21:00:00

fin : 2027-03-12

Date(s) :

2027-03-12

Quand Lou Volt du Grand Orchestre du Splendid rencontre Eric Toulis, chanteur du groupe Les Escrocs (et chroniqueur sur Rire et Chansons) ça fait forcément des étincelles. Puis des chansons mémorables avant de créer un spectacle mixte et irrésistible.

En piste paillettes, rock’n’roll qui rigole, chansons bien secouées, sketches, duos, duels, trompette et guitare en bois. C’est l’Aventura !

Un show déjanté plein d’humour et d’énergie. Un vrai régal. .

Rue du Général de Gaulle Halle au blé de Bréhal Bréhal 50290 Manche Normandie +33 2 33 61 61 24 communication@ville-brehal.fr

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English : Concert du mois Eric Toulis & Lou Volt

L’événement Concert du mois Eric Toulis & Lou Volt Bréhal a été mis à jour le 2026-08-31 par OT Granville Terre et Mer