Expérience de Destination Je navigue dans le Havre de la Vanlée au rythme des grandes marées Base nautique de Saint-Martin-de-Bréhal Bréhal
vendredi 14 août 2026 · Base nautique de Saint-Martin-de-Bréhal · Bréhal
Informations pratiques
Bréhal
Expérience de Destination Je navigue dans le Havre de la Vanlée au rythme des grandes marées
Base nautique de Saint-Martin-de-Bréhal 2 Rue des Moulières Bréhal Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14 08:00:00
fin : 2026-09-09 10:00:00
Date(s) :
2026-08-14 2026-09-09
En grandes marées, sillonner le havre de la Vanlée en kayak. Plusieurs fois par an, lors des grandes marées, le havre de la Vanlée s’inonde et se change en miroir d’eau. Naviguez dans un espace naturel insolite façonné par l’air iodé et les marées. Observez ses merveilles prés-salés, faune aviaire, salicorne… Durée 2h. .
Base nautique de Saint-Martin-de-Bréhal 2 Rue des Moulières Bréhal 50290 Manche Normandie +33 2 33 91 22 60 contact@8millesnautic.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Expérience de Destination Je navigue dans le Havre de la Vanlée au rythme des grandes marées
L’événement Expérience de Destination Je navigue dans le Havre de la Vanlée au rythme des grandes marées Bréhal a été mis à jour le 2026-07-16 par OT Granville Terre et Mer
À voir aussi à Bréhal (Manche)
- Les rencontres de l’astronomie au moulin du Hutrel Saint-Martin le Vieux Bréhal 18 juillet 2026
- Concert Trio Mino Bréhal 19 juillet 2026
- L’empreinte alchimique Saint Martin de Bréhal Bréhal 20 juillet 2026
- Courses au Trot Bréhal 20 juillet 2026
- Vrac en concert Bréhal 21 juillet 2026