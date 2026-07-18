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Expérience de Destination Je navigue dans le Havre de la Vanlée au rythme des grandes marées Base nautique de Saint-Martin-de-Bréhal Bréhal

vendredi 14 août 2026 · Base nautique de Saint-Martin-de-Bréhal · Bréhal

Expérience de Destination Je navigue dans le Havre de la Vanlée au rythme des grandes marées Base nautique de Saint-Martin-de-Bréhal Bréhal

Informations pratiques

Début
vendredi 14 août 2026
Fin
vendredi 14 août 2026
Heure de début
08:00:00
Lieu
Base nautique de Saint-Martin-de-Bréhal
Adresse
2 Rue des Moulières
Ville
50290 Bréhal
Département
Manche
Tarif

Bréhal

Expérience de Destination Je navigue dans le Havre de la Vanlée au rythme des grandes marées

Base nautique de Saint-Martin-de-Bréhal 2 Rue des Moulières Bréhal Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14 08:00:00
fin : 2026-09-09 10:00:00

Date(s) :
2026-08-14 2026-09-09

En grandes marées, sillonner le havre de la Vanlée en kayak. Plusieurs fois par an, lors des grandes marées, le havre de la Vanlée s’inonde et se change en miroir d’eau. Naviguez dans un espace naturel insolite façonné par l’air iodé et les marées. Observez ses merveilles prés-salés, faune aviaire, salicorne… Durée 2h.   .

Base nautique de Saint-Martin-de-Bréhal 2 Rue des Moulières Bréhal 50290 Manche Normandie +33 2 33 91 22 60  contact@8millesnautic.com

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English : Expérience de Destination Je navigue dans le Havre de la Vanlée au rythme des grandes marées

L’événement Expérience de Destination Je navigue dans le Havre de la Vanlée au rythme des grandes marées Bréhal a été mis à jour le 2026-07-16 par OT Granville Terre et Mer

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