L’empreinte alchimique Saint Martin de Bréhal Bréhal

Bréhal

L’empreinte alchimique

Saint Martin de Bréhal Rue de la Cale Principale Bréhal Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-07-20

fin : 2026-07-26

Date(s) :

2026-07-20

Exposition. Stéphanie Ferchaud présente ses créations de meubles en carton, ses bijoux et créations à partir de matériaux recyclés. L’artisane, expose ses créations faites à partir de matériaux revalorisés. Les horaires d’ouverture sont affichés sur place. Du lundi 20 au dimanche 26 juillet, Saint-Martin-de-Bréhal, petite galerie de la cale, cale principale, Bréhal. Gratuit. .

Saint Martin de Bréhal Rue de la Cale Principale Bréhal 50290 Manche Normandie +33 2 33 61 61 24 communication@brehal.fr

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English : L’empreinte alchimique

L’événement L’empreinte alchimique Bréhal a été mis à jour le 2026-06-26 par OT Granville Terre et Mer