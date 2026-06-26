UnidiversUNITÉ ET DIVERSITÉ !

L’empreinte alchimique Saint Martin de Bréhal Bréhal

L’empreinte alchimique Saint Martin de Bréhal Bréhal

L’empreinte alchimique Saint Martin de Bréhal Bréhal lundi 20 juillet 2026.

Lieu
Saint Martin de Bréhal
Adresse
Rue de la Cale Principale
Ville
50290 Bréhal
Département
Manche
Début
lundi 20 juillet 2026
Fin
dimanche 26 juillet 2026
Tarif

Bréhal

L’empreinte alchimique

Saint Martin de Bréhal Rue de la Cale Principale Bréhal Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-07-20
fin : 2026-07-26

Date(s) :
2026-07-20

Exposition. Stéphanie Ferchaud présente ses créations de meubles en carton, ses bijoux et créations à partir de matériaux recyclés. L’artisane, expose ses créations faites à partir de matériaux revalorisés. Les horaires d’ouverture sont affichés sur place. Du lundi 20 au dimanche 26 juillet, Saint-Martin-de-Bréhal, petite galerie de la cale, cale principale, Bréhal. Gratuit.   .

Saint Martin de Bréhal Rue de la Cale Principale Bréhal 50290 Manche Normandie +33 2 33 61 61 24  communication@brehal.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : L’empreinte alchimique

L’événement L’empreinte alchimique Bréhal a été mis à jour le 2026-06-26 par OT Granville Terre et Mer

À voir aussi à Bréhal (Manche)