L’empreinte alchimique Saint Martin de Bréhal Bréhal
L’empreinte alchimique Saint Martin de Bréhal Bréhal lundi 20 juillet 2026.
Bréhal
L’empreinte alchimique
Saint Martin de Bréhal Rue de la Cale Principale Bréhal Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-07-20
fin : 2026-07-26
Date(s) :
2026-07-20
Exposition. Stéphanie Ferchaud présente ses créations de meubles en carton, ses bijoux et créations à partir de matériaux recyclés. L’artisane, expose ses créations faites à partir de matériaux revalorisés. Les horaires d’ouverture sont affichés sur place. Du lundi 20 au dimanche 26 juillet, Saint-Martin-de-Bréhal, petite galerie de la cale, cale principale, Bréhal. Gratuit. .
Saint Martin de Bréhal Rue de la Cale Principale Bréhal 50290 Manche Normandie +33 2 33 61 61 24 communication@brehal.fr
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English : L’empreinte alchimique
L’événement L’empreinte alchimique Bréhal a été mis à jour le 2026-06-26 par OT Granville Terre et Mer
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